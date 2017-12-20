دعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية وللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ايمان هدى فرعون، يوم الثلاثاء ،بالجزائر العاصمة الشباب المقاول الى الاستثمار "بقوة" في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال نظرا للمكانة التي تحتلها هذه الوسائل الحديثة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وحثت الوزيرة في ختام أشغال الندوة الوطنية حول المؤسسة المصغرة والمقاولاتية الشباب المقاول إلى إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بعقد شراكة مع مؤسسة اتصالات الجزائر لتوفير شبكة الانترنيت في كل المرافق والأماكن العمومية.

وصرحت بان الشباب الراغبين في انجاز مثل هذه المؤسسات سيستفيدون من تكوين في مجال الرقمنة والاتصالات الالكترونية لمدة أسبوع وكذا من دعم وتسهيلات من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.