اتهمت هيئة الرقابة التابعة لوزارة الاقتصاد الألمانية عملاق التواصل الاجتماعي "فايسبوك" باستغلال هيمنته على قطاع التواصل الاجتماعي لجمع معلومات وبيانات شخصية "هائلة" عن مستخدميه سواء بعلمهم أو بدون علمهم، وفق ما ذكره موقع "تلغراف".

وقالت هيئة الرقابة التابعة لوزارة الاقتصاد الألمانية، إن شركة فايسبوك تستغل "قوتها ونفوذها" بحكم هيمنتها على قطاع التواصل الاجتماعي وشبكتها الاجتماعية لجمع معلومات "لا محدودة" عن المستخدمين، وذلك خلال التقييم الأولي الذي أصدرته الهيئة التنظيمية الألمانية بشأن عملاق التواصل الاجتماعي.

وتعتبر الهيئة مؤسسة فايسبوك "شركة شبه احتكارية"، تجبر المستخدمين، على منح المزيد من البيانات والمعلومات الخاصة بهم.

وأردفت الهيئة الرقابية، أن المستخدمين غير قادرين على ترك فايسبوك والتحول للمواقع الأخرى، نظرا لهيمنة فايسبوك، وبالتالي فهم لا يوافقون طواعية على منح البيانات الخاصة بهم للمواقع الخدمية الأخرى، لافتة إلى أن ذلك يمثل خرقا لقوانين حماية المعلومات.