قضت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، بحبس ضابط في الجيش المصري، ست سنوات على خلفية إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، وفقا لما نقلته الأنباء الفرنسية.



ونقل ذات المصدر عن أسعد هيكل محامي العقيد أحمد قنصوة قوله إن المحكمة قضت بحبس موكله ست سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأضاف المحامي أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة جنح مستأنف العسكرية، بعد أن يتم التصديق على الحكم من القائد العسكري، الذي يعمل قنصوة تحت قيادته وفقا للقانون.

وكان العقيد المصري قد نشر في 29 نوفمبر الماضي ، ثلاثة فيديوهات على صفحته في موقع فيسبوك، أعلن فيها عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2018.

و ظهر قنصوة في فيديوهاته مرتديا بدلته العسكرية، وهو يوجه انتقادات لسياسات الحكومة المصرية في مجالات عدة خلال عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دون ذكر اسمه.

هذا، وأوضح المحامي أن الضابط يقبع رهن الحبس في سجن عسكري، منذ أن تم توقيفه في 2 ديسمبر، لافتا إلى أن التحقيق قد بدءت معه منذ ذلك الحين في الاتهامات التي وجهت إليه، و المتمثلة في "الظهور في فيديو مرتديا الزي العسكري ومبديا آراء سياسية" مشيرا إلى أنه سلوك مضر بمقتضيات النظام العسكري".