تم اليوم الأربعاء إطلاق عملية التشغيل غير التجاري للتمديدين الجديدين لخط ميترو الجزائر على مستوى محطة تافورة (البريد المركزي) نحو ساحة الشهداء ومحطة حي البدر باتجاه عين النعجة وهي آخر مرحلة لتحضير عملية التشغيل التجاري لهاتين التوسعتين حسبما علم في بيان للوزارة.

وقد جرت عملية التشغيل غير التجاري بحضور وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، حيث "ستسمح هذه التجارب من التأكد من أن المكلفين باستغلال التمديدين على أتم الاستعداد للانطلاق في مرحلة الاستغلال التجاري لهذه الخطوط الجديدة " حسب ذات المصدر.

كما أن هذه العملية من شأنها أن تسمح أيضا من "التأكد من أن منظومة النقل عبر هذه الوسيلة (الميترو) تستجيب لمتطلبات الدقة و الحضور وقابلية الصيانة وذلك بهدف ضمان إنطلاقة فعلية وآمنة".

وجدير بالذكر أن دخول هذين التمديدين حيز الخدمة سيسمح بمضاعفة عدد مستخدمي ميترو الجزائر، حيث سيرتفع العدد من 100 ألف مستخدم يوميا في الوقت الحالي إلى 200 ألف مستعمل، مما سيسهم في فك الخناق عن مختلف بلديات العاصمة يضيف ذات البيان.

وكان زعلان قد أعلن مؤخرا، أن هاتين التوسعتين ستدخلان حيز الخدمة في جانفي 2018 ، بعد استكمال التجارب التقنية على بياض خلال الشهر الحالي.