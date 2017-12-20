تم اليوم الأربعاء تسليم 638 سيارة من إنتاج الشركة الجزائرية لصناعة العربات علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف (ولاية تيارت) التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

وأشرف على حفل التسليم الذي جرى بمقر الشركة الجزائرية لصناعة العربات علامة مرسيدس بنز المدير العام للشركة العميد اسماعيل كريكرو حيث تم تسليم 362 سيارة للمديرية المركزية للعتاد التابعة لوزارة الدفاع الوطني منها 160 سيارة خفيفة رباعية الدفع و 102 سيارة نفعية نوع سبرنتر.

كما تم تسليم سيارات أخرى من صنف "كلا س جي" الرباعية الدفع وسبرنتر منها 20 سيارة لبريد الجزائر و34 سيارة للأمن الوطني و16 سيارة للمديرية العامة للغابات و110 سيارة إسعاف لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و25 سيارة لمجمع سوناطراك و20 لمؤسسة كوسيدار والبقية لمجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة وحتى الخواص.

وأوضح العميد اسماعيل كريكرو أن الشركة أنتجت منذ سنة 2014 تاريخ إنطلاقها في الإنتاج 10.500 سيارة وسلمت 4.000 سيارة خلال السنة الجارية منها 1.300 سيارة رباعية الدفع.

ويجري تطوير الإنتاج من خلال زيادة نسبة الادماج بالتحضير لدخول مرحلة الطلاء والهيكلة التي تسعى الشركة لضمها إلى سلسلة الإنتاج بالمصنع وإنتاج أنواع جديدة من السيارات حيث تنتج الشركة 30 نوعا وستقوم خلال سنة 2018 بإنتاج أنواع جديدة منها سيارة كلا س جي بحجرتين بعد انتاج آخر نوع خاص بمكافحة حرائق الغابات وفق ذات المسؤول .

وأضاف المصدر أنه سيتم نهاية سنة 2018 وبداية 2019 إنتاج آخر نوع من سيارة سبرنتر الذي سينطلق في تصنيعه في ألمانيا خلال سنة 2018 وذلك لمواكبة عجلة الإنتاج في دولة الشريك التكنولوجي.