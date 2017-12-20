ذكرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الأربعاء في بيان لها أن محاولة إضراب غير متوقعة لبعض أعوان مرافقة القطارات تسببت في بعض التذبذبات في سير القطارات بالعاصمة متأسفة على تسجيل مثل هذه "التصرفات غير المهنية".

و جاء في بيان الشركة أنه "في الساعات الأولى من صبيحة يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 تفاجأت الشركة بحدوث محاولة إضراب غير متوقعة لبعض أعوان مرافقة القطارات تسببت في بعض التذبذبات في حركة سير القطارات بضاحية الجزائر".

و مع هذا سارت القطارات "بشكل عادي رغم بعض الاضطرابات" حسب بيان الشركة الذي يشير إلى أن محاولة الإضراب هذه جاءت دون إشعار و لا تقديم مطالب رسمية للمؤسسة.

وتعرب الشركة في هذا الصدد عن "أسفها مرة أخرى على مثل هذه الأعمال البعيدة عن أي اعتبار لزبائنها الكرام الذين يتعرضون في كل مرة إلى تعطل في أشغالهم بسبب هذه التصرفات غير المهنية".

كما تعتذر الشركة لزبائنها على كل الإزعاجات مؤكدة أنها ستبذل كل ما في وسعها لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.