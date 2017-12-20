أعلنت أسرة العقيد الراحل معمر القذافي، زعيم النظام السابق، عن اختفاء نجلهم الساعدي وفقدانهم الاتصال به منذ فترة في سجنه بطرابلس.

وأوضحت الأسرة خلال بيان رسمي لها نشرته وسائل إعلام مقربة منها، أنها تطالب كافة الجهات الحقوقية والقانونية وكل ذي صلة بالكشف عن مصير ابنها وتحمل مسؤولياتهم تجاه اختفاء الساعدي الذي وصفت وجوده في السجن بـ"الأسر"، معتبرة أنه رهينة.

وأوضحت أسرته أنها "فقدت الاتصال بنجلها منذ مدة ليست بالقصيرة، ولم تتمكن ولا محاميه من الاتصال به مع عدم علمهم بمكان وظروف احتجازه الحالية.