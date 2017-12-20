يرتقب فتح خط بري لنقل المسافرين بواسطة الحافلات يربط مدينة تندوف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، حسبما علم اليوم الأربعاء بالبيض من المدير العام للمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين "وسط".

وصرح قيلان عبد الرزاق على هامش مشاركته ضمن وفد يتشكل من ممثلي وكالات سياحية مستثمرين للترويج السياحي للمناطق الأثرية بالولاية أنه "يتم التحضير لإطلاق هذا الخط البري لنقل المسافرين بواسطة الحافلات بين مدينة تندوف والعاصمة الموريتانية نواكشوط قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة ".

وأضاف ذات المصدر أن هذا الخط المبرمج سيسمح "بتسهيل عملية تنقل المسافرين بين الجزائر وموريتانيا وتشجيع التبادل بين البلدين الشقيقين".

يذكر أن الجزائر وموريتانيا وقعتا يوم 8 نوفمبر الماضي بنواكشوط على اتفاق يتعلق بإنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك يهدف إلى تكثيف التعاون الاقتصادي وتنقل الاشخاص بين البلدين.