أقدم العديد من الطلبة بجامعة 08ماي 1945 بڨالمة، ظهر اليوم الأربعاء، على غلق مختلف مطاعم الإقامات الجامعية ومطعم الجامعة المركزية ،احتجاجا على جملة من الانشغالات التي يتصدرها مشكل النقل والإطعام وتدني الخدمات الاجتماعية ،حسبما ذكره لنا بعض ممثلي الطلبة لتنظيم الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين ، بعد ظهر اليوم .

وبحسب بعض الطلبة وممثليهم ، فإنّهم يعانون مشكلا عويصا في النقل الجامعي، انطلاقا من مركز مدينة ڨالمة باتجاه الجامعة المركزية ومختلف الكليات التابعة لها ككلية الحقوق والعلوم السياسية بهيليبوليس وكلية سويداني بوجمعة والجامعة الخضراء كما يصفها الطلبة ، وكذا عند العودة في المساء باتجاه مركز المدينة .

ويشتكى الطلبة من التذبذب الكبير في مواقيت الإنطلاق والعودة ،مما يتسبب في تأخّر التحاقهم بمقاعد الدراسة صباحا، والعودة متأخرين مساء إلى منازلهم ، خاصة الطلبة المقيمين ببعض البلديات الواقعة خارج عاصمة الولاية. وقد اشتكى الطلبة من مشكل نقص عدد حافلات النقل الجامعي ، وانعكاسه على الخدمات ، ما اضطر العديد منهم إلى التنقل عبر حافلات الخواص العاملة على الخطوط القريبة والمؤدية إلى الكليات الجامعية ، على غرار كلية الحقوق والعلوم السياسية ببلدية هيليوبوليس ، وكلية سويداني بوجمعة والجامعة الخضراء كما يسميها الطلبة .

ورفع الطلبة مشكل رداءة الوجبة داخل المطاعم التابعة للجامعة ، وطول الطوابير التي غالبا ما تتسبب في عدم تناول الوجبة لدى الطلبة المقيمين ، فضلا عن انتهائها ولجوء القائمين على المطاعم إلى الوجبات الباردة ، مثلما ذكروا لنا. كما اشتكوا من عدم توفّر الملاعق والشوكات ، وعدم تنظيفها من عمال المطاعم ، واضطرار الطلبة إلى تنظيفها بأنفسهم ، لتناول الوجبات ، فضلا عن قصر مدة فتح المطاعم ، التي تحول دون تناول العديد من الطلبة لوجبات الطعام ، خاصة الطلبة المقيمين بالإقامات التابعة للجامعة .

وقد تنقل وفد عن تنظيم الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين ، ظهر اليوم الأربعاء ، إلى مقر مديرية الخدمات الجامعية وسط مدينة ڨالمة ، لرفع انشغالات الطلبة بعد تفاقمها، غير أنّه لم يتم مقابلتهم من طرف مسؤولي "الدّو" ،إلى غاية كتابة هذه الأسطر مساء اليوم ، حسبما علمناه من بعض ممثلي الطلبة للتنظيم سالف الذكر.