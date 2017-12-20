حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا بعواصف رعدية وزخات برد على المناطق الساحلية والقريبة من الساحل بوسط وشرق البلاد ابتداء من مساء اليوم الأربعاء.

وأضافت النشرية أن الولايات المعنية هي:

- تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، فترة صلاحية النشرة من الساعة السادسة مساء ليوم الأربعاء 20 ديسمبر إلى الساعة التاسعة صباحا ليوم الخميس 21 ديسمبر، كمية الأمطار المتساقطة ستبلغ أو تتجاوز 30 ملم محليا.

- بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، قالمة، ، فترة صلاحية النشرة من الساعة السادسة مساء ليوم الأربعاء 20 ديسمبر إلى الساعة السادسة مساء ليوم الخميس 21 ديسمبر، كمية الأمطار المتساقطة ستبلغ أو تتجاوز 40 ملم محليا.