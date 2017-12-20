أعلنت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن السحب النهائي للتراخيص الممنوحة لشركة أنورنت Anwarnet المتعلقة بتوفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت (VoIP)، وتوفير خدمات النفاذ إلى الأنترنت (ISP)، بسبب "خطورة الانتهاكات الصادرة عن المتعامل"، حسب ما أفادت به الهيئة اليوم الأربعاء في بيان لها.

وجاء في البيان إن "سلطة الضبط اتخذت قرارا بالسحب النهائي للتراخيص الممنوحة لشركة أنورنت المتعلقة بتوفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت (VoIP)، وتوفير خدمات النفاذ إلى الأنترنت (ISP)" وبررت هذا السحب ب"خطورة الانتهاكات الصادرة عن المتعامل والمتعلقة بأحكام النصوص المعمول بها وكذا بأحكام دفتر الشروط".

وعليه، أكدت سلطة الضبط أنه يمكن لزبائن هذه الشركة "الاتصال بمتعاملين آخرين" حاصلين على رخصة وترخيص توفير خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الأنترنت، وخدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت، من أجل الاستفادة من نفس الخدمات.