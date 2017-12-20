أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم الأربعاء بوهران أن الجامعة الجزائرية بخير بالرغم من النقائص المسجلة.

وصرح الوزير في ندوة صحفية على هامش الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس جامعة وهران قائلا "نقول لمن يروجون خطابات التيئيس أن الجامعة الجزائرية بخير ويجب أن نثق في الذكاء الجزائري".

وأبرز الوزير يقول أن هذا الذكاء "استطاع أن يجنب البلاد من جميع الانزلاقات وساهم في بناء ما يشكل عظمة الجزائر اليوم أمام مختلف تحديات الماضي والحاضر والمستقبل"، مشيرا أنه عكس الصورة السوداء التي ترسمها بعض الأطراف فإن الجامعة الجزائرية "في وضع أفضل مقارنة بجامعات أخرى في العالم.

وأوضح حجار أن معايير تصنيف الجامعات "ليست نفسها حيث تتم باحتساب القدرات المالية ومعايير تقييم أخرى"، مشيرا على سبيل المثال أنه في مناطق أخرى في العالم يدفع الطالب ما يقارب 5.000 دولار أمريكي لمواصلة دراساته الجامعية في حين تتكفل الدولة في الجزائر بجميع المصاريف.