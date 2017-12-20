يخوض منتخب رواندا لكرة القدم، مباراتين وديتين ضد المنتخبين السوداني والجزائري بتونس في إطار تحضيراته للمرحلة النهائية للبطولة الإفريقية للأمم-2018 للاعبين المحليين المقررة من 12 جانفي إلى 4 فبراير2018 بالمغرب، حسب ما أعلنت عنه اليوم الأربعاء، الاتحادية الرواندية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وحسب نفس المصدر، ستقيم تشكيلة "المافوبي" مخيما تحضيريا لمدة عشرة أيام بتونس تتخلله مباراتان وديتان أمام على التوالي، السودان يوم 6 جانفي 2018 والجزائر يوم 10 جانفي. قبل الالتحاق بالمغرب.

وصرح المدرب الرئيسي لمنتخب رواندا، أنطوان هاي لموقع الاتحادية الرواندية بأن المباراتين تشكلان اختبارين هامين قبل موعد بطولة إفريقيا-2018 للاعبين المحليين حيث قال:" أنه من الأهمية إعطاء الوقت الكافي من اللعب لأغلبية اللاعبين. وكما جرت العادة، سأستغل المباريات الودية لإدخال التغييرات الستة المسموحة خلال هاتين المبارتين".

وتأهلت رواندا لموعد "الشان-2018" على حساب إثيوبيا (3-2) في لقائي السد، وهي المشاركة الثالثة لها في المرحلة النهائية لهذه المنافسة الخاصة باللاعبين المحليين منذ إنشائها عام 2009.