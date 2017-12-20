وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء تحذيرا شديد اللهجة إلى الدول التي يفترض أن تصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، متوعدا بوقف التمويل الأمريكي لها.

وقال ترامب في البيت الأبيض "إننا نراقب هذا التصويت"، منددا بـ"كل تلك الدول التي تأخذ مالنا ثم تصوت ضدنا في مجلس الأمن".

وكانت واشنطن استخدمت الإثنين في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد إدانة القرار الذي اتخذه ترامب في السادس من ديسمبر وأثار استياء دوليا وغضبا في العالمين العربي والإسلامي. لكن ذلك لم يجنبها فشلا دبلوماسيا تجلى في تأييد سائر أعضاء مجلس الأمن الـ14 للإدانة بمن فيهم حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة التي تضم 193 دولة عضوا على قرار مماثل الخميس اعتبارا من الساعة 15:00 توقيت غرينتش. لكن قرارات الجمعية ليس لها طابع ملزم وليس من حق أي من أعضائها اللجوء إلى الفيتو.