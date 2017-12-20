قال التلفزيون الإيراني إن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب العاصمة طهران الأربعاء، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران إن مركز الزلزال حدد في"مشكين دشت بمحافظة البرز غربي العاصمة".



وأضافت إن "المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أعلنت أن الزلزال وقع في الساعة الـ11 و27 دقيقة من مساء هذه الليلة الأربعاء".



وتحدثت تقارير إعلامية أن مئات الأشخاص هرعوا إلى الشوارع بعد الزلزال.