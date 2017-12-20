ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مدعومة بهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار إغلاق خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من ديسمبر، على الرغم من زيادة في نشاط التكرير.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 76 سنتا أو ما يعادل 1.19 بالمائة لتبلغ عند التسوية 64.56 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.92 بالمائة إلى 58.09 دولار للبرميل.



ومع استبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي فإن مخزونات النفط الأمريكية تبلغ 436.5 مليون برميل وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2015 .



وقال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي يوم الأربعاء إن التزام أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين باتفاق التخفيضات الإنتاجية يبلغ 122 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ بدأ تنفيذ الاتفاق في يناير.