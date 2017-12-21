قبلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء استقالة نائبها داميان غرين، الذي أعلن تنحيه على خلفية تحقيق مسلكي.



وقالت في رسالة وجهتها إلى غرين "بأسف شديد وامتنان كبير للمساهمة التي قدمتها على مر السنوات، طلبت منك ان تستقيل من الحكومة، وقبلت استقالتك".



وتأتي استقالة أحد أكثر المساعدين قربا من رئيسة الوزراء بعد تحقيق مسلكي طاول غرين في اعقاب اتهامات صحفية ضده نشرت الشهر الماضي.



وكانت صحيفة "تايمز" أوردت في تقرير لها أنه تم العثور على محتوى إباحي على جهاز الكمبيوتر الخاص به في البرلمان في 2008، كما اتهمته الصحفية كايت مالتبي في مقال أنه تصرف معها بطريقة غير لائقة في 2015.



وفي تقرير له أعلن مكتب الحكومة البريطانية أن غرين انتهك قواعد السلوك الوزاري عندما أدلى بتصريحات "غير دقيقة ومضللة"، وبادعائه كذبا أنه لم يكن يعلم بأنه تم العثور على مواد غير لائقة على جهاز الكمبيوتر خاصته.



وأعلن مكتب الحكومة البريطانية أن شرطة لندن كانت أبلغت غرين بما عثر عليه من مواد إباحية، بدون استخلاص نتائج حول ما إذا كان قد شاهد هذا المحتوى.



وفي ملخص لما كشفه التقرير الذي نشره مكتب ماي، لم يقدم التحقيق نتائج نهائية حول سلوك غرين تجاه الصحفية.



وكان غرين قد اعتذر في كتاب استقالته عن انتهاكه قواعد السلوك الوزاري، لكنه نفى قيامه بتنزيل أو مشاهدة مواد إباحية في البرلمان على حاسوبه.



وأعرب غرين أيضا عن اعتذاره "للأذى الذي سببه" للصحفية مالتبي التي ادعت أنه قد لمس ركبتها ولاحقا بعث لها برسالة نصية تتضمن ايحاءات.



وتأتي استقالة غرين كجزء من فضائح واسعة تتعلق بالتحرش الجنسي في وستمنستر تم الكشف عنها قبل أسابيع وأدت أيضا إلى استقالة وزير الدفاع مايكل فالون الشهر الماضي.