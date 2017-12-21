قالت تركيا يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة عزلت نفسها بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واتهمتها بتهديد الدول التي ربما تصوت ضدها في اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن يوم الخميس.



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي تقود بلاده المعارضة الإسلامية لموقف واشنطن بشأن القدس، وقد أدلى بالتصريحات قبيل مغادرته إسطنبول مع نظيره الفلسطيني إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي "نتوقع دعما قويا في تصويت الأمم المتحدة لكننا نرى الولايات المتحدة التي باتت بمفردها تلجأ الآن إلى التهديدات. لا ينحني أي بلد محترم له كرامة لهذا الضغط".



وقال تشاووش أوغلو في وقت سابق بمدينة باكو عاصمة أذربيجان "نريد أن تعدل أمريكا عن هذا القرار الخاطئ غير المقبول".



وأضاف "سندفع، إن شاء الله، بقرار في الجمعية العامة لصالح فلسطين والقدس".



وتنعقد الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة في عضويتها بناء على طلب دول عربية وإسلامية.



وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الجمعية العامة ستجري تصويتا على مشروع قرار لسحب الإعلان الأمريكي. وهذا التصويت غير ملزم لكنه يمثل ثقلا سياسيا.