قالت الشرطة الأسترالية إن سيارة دهست اليوم عددا من المواطنين بعضهم في حالة حرجة في مدينة ملبورن الأسترالية، فيما ألقت القبض على السائق.

وأعلن مسؤولون في قطاع الصحة الأسترالية أن حادثة الدهس تسببت في إصابة 13 شخصا جرى نقلهم إلى مستشفيات ملبورن. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، أن هناك 19 مصابا على الأقل في حادث دهس بسيارة دفع رباعي بيضاء اللون.

وقالت الشرطة فى بيان لها "إن الشرطة وصلت إلى موقع الحادث في شارع فليندرز بين شارعي إليزابيث وسوانستون، حيث اصطدمت سيارة بعدد من المارة"، ونصحت الشرطة المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

وتم إغلاق جسر شارع سوانستون أمام حركة المرور، فيما حثت الشرطة الركاب على تجنب محطة شارع فلندرز.