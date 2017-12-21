تفتح ،اليوم الخميس، الطبعة الـ26 لمعرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري تحت شعار"اقتصاد متنوع ونجاعة في التصدير"و ذلك بمشاركة 500 عارض وستة فروع صناعية إلى جانب قطاع المالية، و يستمر إلى غاية 27 ديسمبر الجاري.

الجديد في هذه الطبعة هو إدراج قطاع السيارات التي ستعرف مشاركة تسعة وكلاء معتمدين بالجزائر ليشكل بهذا فرصة لتعريف الزوار بمختلف السيارات المصنوعة محليا.

وتشارك وزارة الدفاع الوطني للمرة الثانية في المعرض ممثلة بوحداتها الإنتاجية ذات الطابع الاقتصادي.

وفي هذا الصدد قال رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة العيد بن عمر إن المعرض يشكل فرصة للقاء المستثمرين الشباب حتى ندعمهم ماليا ونشجعهم في مجال تخصصهم.