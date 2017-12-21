أوضح وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار ،أمس الأربعاء، خلال اختتام معرض إنتاج مواد البناء والخدمات الموجهة للقطاع برفقة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، بعض النقاط فيما يخص البرامج السكنية المسطرة في مختلف الصيغ و كذا المرافق العمومية.

و أكد الوزير أنه سيتم إدراج في دفتر الشروط إجبارية استخدام مؤسسات الإنجاز المنتوج المحلي في البرامج السكنية و المرافق العمومية، وذلك ابتداء من سنة 2018، معبرا عن ارتياحه لنوعية وجودة المواد والمنتجات الموجهة لقطاع البناء.

وأشار الوزير بأنه يجب أولا تصنيف الورشات ووضع برنامج عمل بالتنسيق مع منتدى رؤساء المؤسسات لتنفيذها والقيام بعملية تقييم كل ثلاثة أشهر لبحث المشاكل التي تعترض تطبيقها في الميدان.

و حرص طمار على ضرورة مرافقة المنتجين المحليين بغية الرقي بالمنتوج الوطني للتقليص أكثر من فاتورة استيراد مواد و منتجات البناء.

وركز الوزير على ثلاثة نقاط أساسية، أولا تحديد والتعريف بالمنتوج، طاقة إنتاجه محليا، بالإضافة إلى نوعيته مشيرا إلى أن الهدف من المعرض هو تشجيع التواصل بين المنتجين المحليين و المصنعين على اختلاف مجالات نشاطهم.