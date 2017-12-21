أعلنت فرع شركة "سيليا" في الجزائر، سحب كل منتوجاته من السوق في إطار إجراءات احترازية بعد تلوث علب حليب بمصنع فرنسا.

جاء في بيان الشركة " قررت شركة سيليا الجزائر تعزيز التدابير الاحترازية بتوسيع الاستدعاء إلى جميع منتوجات الأطفال المصنعة و المعلبة في ذات المصنع منذ 15 فبراير 2017.

و نذكر أن هذا الاستدعاء عملية احترازية حيث أبرزت التحاليل التي أجريت في المخبر البيطري الجهوي لتلمسان صحة المنتوجات و لكننا نعتبر أن صحة أطفالنا أهم وأغلى من أن نضعها محل أي مخاطرة. "

للإشارة أعلنت الشركة في فرنسا أن بعض منتوجاتها تلوثت ببكتيريا سالمونيل، عقب أشغال أجريت بمصنع "كراون" بفرنسا.