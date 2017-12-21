كشف تقرير حكومي نشر في بريطانيا، الخميس، أن أخطاء إملائية قادت إلى اعتقال أكثر من 20 شخصا تبين لاحقا أنهم أبرياء.

وقال التقرير السنوي الذي يعنى بالرد على شكاوى المواطنين البريطانيين إن الشرطة نفذت أمر تفتيش في مكان خاطئ وأوقفت طفلين في الحبس الاحتياطي تبين أنهما ليسا مذنبين.

وأورد التقرير حالات 13 شخصا أخضعوا للتحقيق أو الاعتقال بشبهة أنهم مولعين بالاعتداء جنسيا على الأطفال، فضلا عن 5 عمليات تفتيش في أماكن خاطئة بسبب الكتابة الرديئة للضباط.