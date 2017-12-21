عين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء، محمد الأمين ولد آبي سفيرا لبلاده لدى المغرب، بعد أكثر من خمس سنوات على خلو السفارة الموريتانية في الرباط من أي سفير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر فقط على موافقة موريتانيا رسميا على اعتماد السفير حميد شبار، الذي عينه الملك محمد السادس في جوان الماضي سفيرا لدى نواكشوط.

وسبق لمحمد الأمين ولد آبي أن شغل منصب سفير في النيجر، كما تولى حقيبة المياه والصرف الصحي في حكومة الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف.

ومن شأن التعيين الجديد أن يُسهم في حدوث انفراج على مستوى تطور العلاقات بين الجارين، خصوصا على مستوى تبادل الزيارات والتنسيق في ملفات مثل محاربة الإرهاب والتهريب.