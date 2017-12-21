كشفت جمعية "ناشونال إمبريو دونايشن سنتر"أمس الأربعاء،عن ولادة طفلة من جنين جُمّد لحوالي ربع قرن.

وقالت الأم الشابة تينا غيبسن المولودة العام 1991 في مقابلة مع محطة "دبليو بي آي آر" التلفزيونية المحلية "كان بالإمكان أن نكون أعز صديقتين".

و أشارت منظمة "ناشونال إمبريو دونايشن سنتر" التي أعلنت خلال الأسبوع الحالي ولادة إيما ورين غيبسن في 25 نوفمبر "إنه الجنين الذي جمد لأطول فترة في العالم".

واستندت هذه الجمعية إلى بيانات مكتبة بريستن الطبية في جامعة تينيسي للتوصل إلى هذا الاستنتاج.

وأوضح مدير التسويق في هذه الجمعية مارك ميلينغر لوكالة فرانس برس أن تينا غيبسن وزوجها اختارا الجنين استناداً إلى مزايا جينية من دون أن يعرفا مدة تجميده.

واعتبرت عالمة الأجنة كارول سومفريلت أنه من المذهل أن تنجح التقنية بعد 24 عاما ونصف،"باستخدام تقنيات حفظ قديمة اعتمدت على التجميد البطيء".