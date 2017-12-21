لقي شخص حتفه وأصيب 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الخميس خلال انهيار جزئي بمبنى قديم بحي "سيدي الهواري" العتيق بوهران أثناء عملية لإعادة الإسكان للقاطنين به نحو سكنات جديدة حسبما أستفيد لدى المكلف بالإعلام بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران.

واستنادا لذات المصدر فقد لفظ الضحية (رجل 64 سنة) أنفاسه الأخيرة بمصلحة الاستعجالات متأثرا بجروحه فيما قدمت الإسعافات الأولية للمصابين الآخرين منهم من غادروا المستشفى ومنهم بصدد المغادرة.

وأشارت مصالح الحماية المدنية الى أن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة صباحا حيث سجل انهيار جزئي لسقف غرفة واحدة ورواق بالطابق الأول للمبنى المتكون من 3 طوابق ويأوي 9 عائلات على مستوى حي "سيدي الهواري" العتيق أثناء عملية الترحيل نحو سكنات جديدة بالمجمع الحضري بلقايد (شرق وهران(.

وقد جندت ذات المصالح لعملية إعادة الإسكان 36 عونا وشاحنة واحدة للإطفاء و5 سيارات إسعاف منها اثنتين طبيتين .

الجدير بالذكر أن عملية إعادة الإسكان مست اليوم 504 عائلة كانت تقطن على مستوى حي "سيدي الهواري".