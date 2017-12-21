صرحت السلطات الأمنية الألمانية، اليوم الخميس، عن تعزيز إجراءاتها لتأمين أسواق أعياد الميلاد، وإقامة حواجز خرسانية التي تم استحداثها بعد حادثة الدهس الإرهابي العام الماضي على أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين والذي راح ضحيته 12 شخصا.

وحسب ذات المصدر، أعلنت السلطات الألمانية، أنها ألقت القبض على شخص يعتقد أنه كان يحضر لدهس جمع من الناس في حلبة للتزلج في مدينة كاركسرن، جنوب غرب ألمانيا، مشيرة إلى أنه كان قد بايع تنظيم "داعش" الإرهابي وسبق أن سافر إلى العراق وسوريا.

وأضافت، أنها عززت إجراءاتها الأمنية لتأمين أسواق أعياد الميلاد، وأقامت حواجز خرسانية كما نشرت أفراد الشرطة في أماكن حساسة.

وقال رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية، هانس جيورج ماسن - مؤخرا إن بلاده ليست بمنأى عن تهديدات إرهابية جديدة في ظل الاشتباه بوجود علاقات لألف و900 شخص من المقيمين على أراضيها مع تنظيمات متطرفة.