أوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة،اليوم الخميس،أن قرابة 6 آلاف أسير فلسطيني يقبع في سجون الاحتلال بينهم 531 صدرت بحقهم أحكاما ظالمة وقاسية بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات.حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف عضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن ما مجموعه 1228 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن الفعلي تزيد عن 10 سنوات وأقل من مؤبد، بينهم 481 أسيرا صدرت بحقهم أحكام لأكثر من 20 سنة، و452 أحكامهم تتراوح ما بين 15إلى20 سنة، و295 أسيرا يقضون أحكاما ما بين 10إلى15 سنة.

وأشار أيضا، إلى أن هناك 1351 أسيرا فلسطينيا كان قد صدرت بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي لسنوات مختلفة تتراوح ما بين سنة إلى10سنوات، وأن من بينهم 380 أسيرا صدرت بحقهم أحكام تتراوح ما بين 5 إلى10 سنوات، بالإضافة إلى 971 يقضون أحكاما بالسجن الفعلي ما بين سنة إلى5 سنوات.

وأدان رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الإجراءات والمعايير التي تستند إليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محاكماتها الجائرة.

وإصدار أحكامها القاسية في حق المعتقلين الفلسطينيين ذكورا وإناثا وأطفالا.