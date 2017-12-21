أعلنت ولاية الجزائر، اليوم الخميس، عن إطلاق عملية إعادة الإسكان الـ 23 و التي تخص أزيد من 8000 عائلة الثلاثاء المقبل حسب ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.

و سيتم ترحيل العائلات عبر مراحل ابتداء من الثلاثاء المقبل نحو عدة مواقع سكنية جديدة حسب ذات المصدر.

و كان والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ قد صرح في عدة مناسبات أن عملية الترحيل الـ 23 ستخص أزيد من 8000 عائلة من قاطني الأسطح والشاليهات و كل بناية عشوائية تشوه منظر العاصمة .

كما أكد أنه بعد القضاء على بقايا الأكواخ و الشاليهات و الأقبية و كل ما

يشوه منظر العاصمة ،"سيتم التكفل بملفات "العاصميين" الذين يعيشون في ظروف صعبة ويعانون من "الضيق" و كذا بالنسبة للشباب الذي يريد الزواج و تأسيس عائلة.