مشروع تهيئة واد اوشايح بالعاصمة من بين أهم المشاريع التي سطرتها السلطات الولائية بالعاصمة لحمايتها من خطر الكوارت و الفيضانات.

ويتواصل مشروع التهيئة الذي يستعين بأحدث الآلات في هذا المجال و أيادي جزائرية بوتيرة متسارعة للنفق الأرضي الضخم الذي يبلغ 1 كلم و 700 متر عمقا و يربط مباشرة بين حي عدل بعين النعجة و وادي الحراش.

و النفق الأرضي يسمح باستقطاب كمية معتبرة من مياه الأمطار تصل لستة آلاف متر مكعب في الدقيقة لتحويلها مباشرة إلى البحر.

المشروع يحمي كلا من باش جراح و بوروبة من الفيضانات و الذي يعرف تقدما ملحوظا بنسبة تصل تقريبا إلى 70% .

وستكون نهاية المشروع في شهر مارس المقبل و يدخل مرحلة التشغيل في شهر جوان 2018.