أعلن نادي أحد السعودي عن ضم اللاعبين الجزائريين نصر الدين خوالد ومحمد بولعويدات.

وكتب النادي على صفحته الرسمية على التويتر " وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة اللاعبان محمد بولعويدات ونصر الدين خوالد، ومن المنتظر إتمام إجراءات الكشف الطبي على اللاعبين وبدء التدريبات عقب اجتيازهم الكسف الطبي وتوقيعهما لنادي أحد تحت قيادة المدرب نبيل نغيز المدير الفني للفريق"

وإلى جانب المدرب الجزائري نبيل نغيز يضم النادي السعودي الحارس الدولي السابق عز الدين دوخة.