وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الأربعاء، أن الطائرة الجديدة قريبة في الشكل من سيارة "Batmobile"، التي ظهرت في أفلام "باتمان".

وأطلقت الشركة الأمريكية على الطائرة اسم Boeing MQ25، وهي تحلق من دون طيار. وكان الحساب الرسمي لشركة بوينغ المخصص للقسم العسكري في تويتر نشر الثلاثاء صورة للطائرة الجديدة.

وأشرف على صناعة الطائرة وحدة " Phantom Works"، المسؤولة عن المشاريع السرية في الشركة الأمريكية.

لكن الصحيفة نقلت عن خبراء قولهم إنه من المرجح أن تكون الطائرة الجديدة مخصصة للفضاء وذلك استكمالا لخطوات بوينغ الأخرى في هذا المجال، مثل إنتاج مركبة X-37B للمهمات السرية في الفضاء.

ويعتقد آخرون أن الطائرة السرية يمكن أن تكون طائرة كهربائية جديدة مع محرك، مما يتيح لها الإقلاع والهبوط عموديا، وذلك اعتمادا على استحواذ "بوينغ" على معهد لعلوم الطيران الذي فاز العام الماضي بعقد لصناعة طائرة تهبط وتقلع عموديا "XV"، لكن شكلها يشبه الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.