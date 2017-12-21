أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الخميس بالعاصمة الأذربيجانية، باكو، بنجاح الجزائر في"الانتقال من حال الإرهاب والتطرف إلى حال السلم و الأمان"، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وأوضح عيسى خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول "دور التضامن الإسلامي في تطوير الحضارات و الأديان" أن هذا التحول كان بفضل "سنّ قانون السلم والمصالحة الوطنية، ورجوع الجزائريين إلى التديّن الوسطي المعتدل واعتمادهم ثقافة التعايش والحوار مع الآخر كما كان حال أسلافهم العلماء".

كما عقد الوزير على هامش المؤتمر، الذي يدخل في إطار إعلان "سنة 2017 عاما للتضامن الإسلامي"، لقاءات مع نظرائه من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وسجل أيضا عدة حوارات إعلامية حول بث روح ثقافة الوسطية و الاعتدال، يضيف بيان الوزارة.