عاود الثلج التساقط اليوم الخميس عبر عديد ولايات شرق البلاد لاسيما بأعالي سطيف وباتنة وقسنطينة.

فبولاية باتنة بدأت الثلوج في التساقط عبر مناطق أريس وإيشمول ومروانة ولم تتناقص إلى غاية فترة ما بعد الظهيرة حيث انخفض الزئبق الحراري إلى درجتين فوق الصفر.

واستنادا للمكلف بالاتصال بمصالح الحماية المدنية زهير نكاع فلم يتم لحد الساعة تسجيل أي خلل عبر محاور طرق عاصمة الأوراس رغم أن حركة سير المركبات تبقى "جد صعبة" وتتطلب كثيرا من الحذر من طرف السائقين.

ولدى حديثه بالتفاصيل أشار ذات المصدر إلى أن حركة المركبات على الطريق الوطني رقم 77 بين مروانة وباتنة بأعالي نفلة كانت صعبة و كذلك على الطريق الوطني رقم 3 بين باتنة وبسكرة مرورا بأريس وتحديدا بمنطقة عين التين.

كما تم تسجيل صعوبة في السير على الطريق الولائي رقم 45 بين إيشمول و أريس بأعالي المنجم وأيضا على الطريق الولائي رقم 54ب على الطريق الرابط بين أريس وثنية العابد.