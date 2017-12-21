وصف وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، قضية القدس بـ"الجانبية"، التي لا يجب أن نخوض معركة مع أمريكا بسببها.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، استبق وزير خارجية البحرين، التصويت الأممي غدًا على قرار يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكتب في حسابه باللغة الإنجليزية: "من غير المفيد اختيار معركة مع الولايات المتحدة حول قضايا جانبية (يقصد قضية القدس) بينما نكافح معا الخطر الواضح من إيران".

وإثر تغريدة الوزير البحريني، شن مغردون هجوما حادا عليه، متهمونه بخدمة الصهاينة و(إسرائيل) وأمريكا، والتآمر على العرب والمسلمين.