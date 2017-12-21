كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عن 18 قذيفة "أر بي جي" و18 حشوة دافعة و1.5 كيلوغرام من الديناميت على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات وإثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 21 ديسمبر 2017، (18) قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و(18) حشوة دافعة و(1.5) كيلوغرام من الديناميت (TNT)".