ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن قائمة الدول التى صوتت ضد القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع القدس شملت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وغواتيمالا وهندوراس وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو والطوغو.



وأشارت الشبكة البريطانية إلي أن جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، عدا الولايات المتحدة، صوتت لصالح هذا القرار وهى الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، فضلا عن العديد من الدول الإسلامية التى تربطها علاقات صداقة بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحت الشبكة البريطانية أن كندا والمكسيك كانتا من بين الدول التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التى بلغ عددها 35 دولة.



وكانت أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة قد صوتت، فى قرار تاريخي، برفض قرار دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وأكدت أن أية قرارات تتعلق بوضع المدينة باطلة ويجب إلغاؤها.