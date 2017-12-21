أوردت شبكة سي إن إس الأمريكية تقريرا بقائمة الدول التي تتلقى مساعدات من واشنطن، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي بقطع تلك المساعدات عنها إن هي صوتت لصالح مشروع القرار بالأمم المتحدة الذي يدين إعلان ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.







وقال ترامب : "هناك دول تأخذ أموالنا، ثم تصوت ضدنا في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنهم يأخذون الملايين بل مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا".







واستطرد: "حسنا، نحن نراقب هؤلاء، فليصوتوا ضدنا، سنوفر الكثير من الأموال، لا نكترث".







وتابع التقرير: الدول التي يحتمل أن تخسر بشكل أكبر من التهديد معظمها إسلامية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا".







واستطرد: "تتضمن قائمة الدول مصر والأردن وأفغانستان وباكستان وكينيا وأوغندا وتنزانيا ونيجيريا وإثيوبيا وزامبيا وموزمبيق وجنوب إفريقيا".







و حسب الخارجية الأمريكية، فإن 16 دولة الأكثر استقبالا لمساعدات الولايات المتحدة في السنة المالية 2017 هي:







1- أفغانستان (4.3 مليار دولار)







2- إسرائيل (3.1 مليار دولار)







3- مصر (1.42 مليار دولار)







4- الأردن(1.28 مليار دولار)







5- كينيا (706.1 مليون دولار)







6- تنزانيا (546.9 مليون دولار)







7- باكستان (525.1 مليون دولار)







8- نيجيريا (515.1 مليون دولار)







9- إثيوبيا (494.8 مليون دولار)







10- جنوب إفريقيا (470.9 مليون دولار)







11- موزمبيق (439.5 مليون دولار)







12- أوكرانيا (410.4 مليون دولار)







13- أوغندا (398.7 مليون دولار)







14- زامبيا (396.9 مليون دولار)







15- كولومبيا (391.2 مليون دولار)







16- العراق (376.6 مليون دولار)







ومضت تقول: "وفقا لإحصائيات تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2016، لم تصوت أي من الدول الـ 16 باستثناء إسرائيل وأوكرانيا وكولومبيا في نفس صف الولايات المتحدة بنسبة أكثر من 50 %.







وأوردت الشبكة الأمريكية رسما بيانيا يوضح مدى اتساق تصويت الدول الـ 16 الأكثر استقبالا للمساعدات الأمريكية مع الولايات المتحدة في عامي 2016 و2015 وفقا لما يلي:



