أفادت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنها رفعت الحظر المفروض على المخبر الرئيسي لمكافحة المنشطات في فرنسا بعد معالجة النقائص التي كانت السبب المباشر لغلقه .

وتم إيقاف المخبر، الذي سبق له فحص عينات متسابق الدراجات الأمريكي لانس أرمسترونغ، في 31 أكتوبر الماضي بعد إبلاغ مسؤوليه عن مشاكل تحول دون قيامه بمهامه على أحسن وجه .

و بهذا الخصوص أشارت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أنها "تشعر بالرضا عن المخبر حاليا ، لأنه أصبح متطابقا مع المعايير الدولية".

وأوضح رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أوليفييه نيجكي، في بيان له "نشعر بالثقة من أن المخبر عالج" أوجه القصور" ومجموعة خبراء المخابر لدينا ستواصل مراقبة أداء هذا المخبر للتأكد أنه يعمل على أعلى المعايير التي تطلبها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".