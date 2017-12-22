ذكر موقع "روسيا اليوم" أن ممثل البشناق المسلمين بكر عزت بيغوفيتش، اقترح التصويت لصالح القرار الداعم للقدس في الأمم المتحدة، لكن العضوين الآخرين قررا الامتناع.



وأورد ذات المصدر أن قرار الامتناع عن التصويت صدر رغما عن رغبة بيغوفيتش، بعدما وافق عليه كل من رئيس المجلس، وممثل الكروات دراغان تشوفيتش، وممثل الصرب ملادن إيفانيتش".

و كانت البوسنة قد أثرارت جدلا واسعا بعد امتناعها عن التصويت لصالح القرار الداعم للقدس في الأمم المتحدة، لكونها دولة ذات غالبية مسلمة.

ويتكون المجلس الثلاثي للبوسنة والهرسك من ممثلي العرقيات الثلاث بالبلاد، البوشناق المسلمين والصرب والكروات.

وبموجب دستور البلاد، فإن البوسنة تنتخب العضوين البوسني والكرواتي لعضوية الرئاسة، فيما تنتخب جمهورية صرب البوسنة العضو الصربي.

وفيما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول، من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193.