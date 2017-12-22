يسعى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي العمل على ضم المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني من نادي ليسترسيتي الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة لتعزيز خط الهجوم لديهم.

وضعف مشاركة اللاعب الجزائري ضمن صفوف نادي الفوكسيز لتوفر الفريق على عدة مهاجمين مثل اللاعب الأساسي جايمي فاردي وكل من المهاجم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو والمهاجم الأرجنتيني ليوناردو أولوا.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي نيوكاسل هو الأقرب للارتباط مع اللاعب، بالرغم من اهتمام عدة فرق إنجليزية أخرى باللاعب مثل ستوك سيتي، واتفورد و نادي وست بروميتش ألبيون.

والجدير بالذكر أن المهاجم صاحب الـ 29 عاماً قد سجل 12 هدفاً في 20 مباريات بدأ فيها كلاعب أساسي، 21 أخرى كبديل منذ انضمامه إلى نادي الفوكسيز.