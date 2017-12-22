قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، أنه لن يقبل أي خطة سلام من الجانب الأمريكي في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

واعتبرعباس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن واشنطن لم تعد "وسيطا نزيها" بعد اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وأوضح رئيس السلطة الفلسطينية أن الفلسطينيين يهدفون للوصول إلى حل سلمي مؤكدا أن كل التظاهرات التي تم تنظيمها هي "تظاهرات سلمية".

في المقابل وفي ذات السياق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن القرار الأمريكي الأحادي بشأن القدس خلق اضطرابا في المنطقة، مؤكدا أنه "لا إمكانية للتوصل إلى حل دون الاتفاق بشأن القدس".