سجلت العملة الرقمية "بيتكوين" هبوطا إلى ما دون 13 ألف دولار، هذا الجمعة، بعد صعود قوي اقترب من 20 ألف دولار بداية الأسبوع الفارط.

وانخفض سعر العملة إلى 12 ألفا و560 دولارا في بيتستامب، أي بحوالي 20 بالمائة، فيما اعتبره خبراء أسوأ أسبوع تشهده العملة منذ 2013.

وكانت البتكوين قد قفزت منذ بداية العام من أقل من ألف دولار إلى 16 ألفا و666 دولارا في بورصة بيتستامب بلوكسمبورج يوم الأحد الماضي، فيما تجاوزت 20 ألف دولار في بورصات أخرى.