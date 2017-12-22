أعلنت مساء أمس عن الفائزين بــ "الجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية" في طبعتها الثالثة بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، في اللغات الثلاث العربية والأمازيغية والفرنسية.

وعادت الجائزة الأولى في صنف الرواية العربية إلى الروائي مرزاق بقطاش عن عمله المطر يكتب سيرته" فيما فاز الروائي مصطفى زعروري بالجائزة الأولى الخاصة باللغة الأمازيغية عن عمله الموسوم بـ''dwagi d asirem-iw'' أو (هذا أملي) فيما عادت جائزة أحسن نص بالفرنسية للروائي نورالدين سعدي عن عمله"''boulevard de l'abîme.

وقد تنافس على الجائزة التي تنظمها المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار (anep) في طبعة 2017 ، 71 عملا روائيا باللّغات الثلاث منها 4 روايات بالفرنسية و24 بالعربية و5 بالأمازيغية يحصل كلّ متوج على الجائزة على مبلغ مائة مليون سنتيم.

وتضم لجنة التحكيم الطبعة الثالثة ستة أعضاء من الجامعين والمثقفين هم:أمينة بقاط وعبد المجيد مرداسي وحميد بوحبيب وإبراهيم صحرواي وعبد القادر بوزيدة وعاشور فني مع الحفاظ على الرئيسة السابقة نجاة خدة.

تنظم جائزة آسيا جبار الكبرى للرواية التي تحمل اسم الروائية الجزائرية الكبيرة التي رحلت في 2015 من قبل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار (أناب) والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية (إيناغ)

وتوج بالجائزة في الدورة السابقة سمير قسيمي عن روايته باللغة العربية "كتاب الماشاء" وليندة كوداش عن روايتها باللغة الأمازيغية " Tamacahut taneggarut " ( ثماشاهوت تاناغاروث ) وجمال ماتي عن روايته باللغة الفرنسية " Yoko et les gens du barzakh " ( يوكو إي لي جون دو برزخ.