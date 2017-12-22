حجزت مصالح الأمن بولاية بسكرة 423 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية وأوقفت خمسة أشخاص متورطين في القضية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المكلف بالاتصال في أمن ولاية بسكرة.

و قد تم حجز البضاعة - مثلما أوضحه ذات المصدر- بعد تفتيش مسكن أحد المتورطين في القضية بعاصمة الولاية حيث تم العثور على هذه الكمية من المفرقعات والألعاب النارية الموجهة للتوزيع في السوق المحلية بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته 15 ألف دينار يمثل عائدات التسويق.

و وجهت للمعنيين بالامر تهم تخص التهريب وحيازة وتداول مواد حساسة محظورة وانعدام السندات والفواتير التجارية .

سيحال المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 37 سنة أمام الجهات القضائية لاحقا، وفقا لذات المصدر.