أعرب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن رضاه وارتياحه لمستوى التحكيم في المرحلة الأولى من بطولتي الرابطة المحترفة الأولى والثانية ، "مؤكدا" ضرورة مواصلة المشوار على نفس الوتيرة حتى نهاية الموسم.

وبهذا الخصوص، قال زطشي على هامش الملتقى الذي انعقد بالمركز الوطني بسيدي موسى من أجل تقييم التحكيم في المرحلة الأولى من البطولة "أنا جدّ مرتاح لمستوى التحكيم في المرحلة الأولى (...) منذ فترة طويلة لم نشاهد مردود مثل هذا من قبل الحكام. الأمر المهم الآن هو مواصلة المشوار بنفس الوتيرة في المرحلة الثانية من البطولة التي ستكون حاسمة في تحديد الفرق المتوجة و الصاعدة والنازلة. ما يجعل الحكام أمام مسؤولية كبيرة تحتم عليهم التحلي بالصرامة والدقة في اتخاذ القرارات الصحيحة".

وتمّ تقسيم الحكام المشاركين في هذا الملتقى إلى فوجين الأول من 20 إلى 22 ديسمبر والثاني من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري. وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إن أشغال هذا الملتقى المنظم من قبل اللجنة الفدرالية للتحكيم برئاسة محمد غوتي، قد خصصت لتقييم آداء الحكام خلال الفترة الأولى من البطولة المحترفة بالإضافة إلى قيام المشاركين بالاختبارات البدنية الخاصة بفترة منتصف الموسم ،كما تنص عليه القوانين المسيرة للعبة.