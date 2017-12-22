أعلن رئيس الوزراء الماليزي ، نجيب رزاق ، أن بلاده لا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية ،ولن تتنازل عن حرمة الإسلام، حسب ما أوردته وكالة الأناضول.



وقال نجيب رزاق خلال مشاركته في فعاليات جمعت الآلاف من المتضامنين مع القدس " لن نخاف من الولايات المتحدة".

وأضاف رئيس الحكومة الماليزية أن "بلاده ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ القدس" خلال كلمة ألقاها في ذات السياق.وأردف المتحدث وسط هتافات المتظاهرين "لن نخاف من الولايات المتحدة ولا من علاقتنا الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وتابع قائلاً "نعم، زرت البيت الأبيض، وأعرف ترامب معرفة جيدة، لكن لن نتنازل عن حرمة الإسلام".

وأكد نجيب رزاق : "نحن ثابتون على موقفنا، ندعم إقامة فلسطين حرة ذات سيادة، ونطالب بفلسطين بكرامة وفخر.. نريد القدس الشرقية عاصمة لفلسطين".

وأقرت الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس،مشروع قرار، قدمته تركيا واليمن، بأغلبية 128 صوتا، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي ينبغي حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.