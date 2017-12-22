أكد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة اليد سفيان حيواني، مدى التزام اللاعبين من الناحية الذهنية والفنية خلال التربصات الثلاثة التي قادها منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية لـ"الخضر" ،بالرغم من ظروف التحضير الصعبة سيما التنقلات "المكوكية" بين مختلف قاعات الجزائر العاصمة،"معريا "عن تفاؤله بمدى قدرة الجزائر على الظهور بوجه مشرف في كأس أمم إفريقيا 2018 الغابون والتي ستنظم في الفترة الممتدة بين 17 و 27 جانفي المقبل.

وقال حيواني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "أشكر اللاعبين على تواجدهم معنا وعلى التزامهم الذهني فليس من السهل التأقلم مع الظروف التحضيرية الصعبة التي نعمل فيها، حيث تدربنا في قاعة بوسماعيل يوم الثلاثاء، ثم قاعة عين طاية يوم الأربعاء، ثم قاعة الدار البيضاء يوم الخميس(....) نحن نعمل بجدية قبل أربع حصص تدريبية تفصلنا عن أول مباراة ودية يوم 25 في صربيا، كما سنلعب مباريات أخرى أيام 26 و 27 و 29 ديسمبر.

وأضاف حيواني" نحن بحاجة إلى المنافسة اللازمة من أجل دخول كأس إفريقيا بأكثر جاهزية، والتي تفصلنا عنها مدة ثلاثة أسابيع فقط" مؤكدا" ضرورة تجاوز كل هذه المشاكل والعقبات لتقديم دورة مقبولة وتشريف الراية الوطنية في الغابون".

و عن حظوظ الجزائر أبدى الناخب الوطني تفاؤله عن إمكانية تحقيق نتائج طيبة خلال نسخة الغابون ، مشددا على أن الأفضلية ستكون للمنتخبات الأطثر تحضيرا لهذا الموعد الإفريقي (...) لدي الثقة في لاعبينا الذين لا يرغبون في تضييع هذه الفرصة ونحن متفائلون . واستطرد "في منافسة مثل كأس إفريقيا، تبقى كل الاحتمالات واردة، و الفرق الأكثر جاهزية تتوفر على حظوظ أكبر، و الأمور ستكون صعبة في أدغال إفريقيا".

و كشف المدرب السابق لشباب برج بوعريريج عن الغياب الرسمي للاعب نادي نيم الفرنسي هشام كعباش بسبب الإصابة، موضحا لقد اطلعت على ملف كعباش الطبي، الذي أجرى عملية جراحية شهر نوفمبر الماضي على مستوى اليد كما أجرى عملية جراحية ثانية في الأيام القليلة الماضية على مستوى عضلة الساق تجبره على الركون للراحة لمدة ثلاثة أسابيع و بالتالي فحالته الصحية لن تسمح له بالمشاركة في موعد الغابون، مشيرا إلى أنه "سنعتمد على اللاعبين المتواجدين في المجموعة لتعويضه في منصب لاعب المحور . يبقى معنا لاعبين محترفين هما عبد القادر رحيم و داود هشام سيلتحقان بنا مباشرة في صربيا".

و فيما يخص استدعاء الكحارس عبد المالك سلاحجي, أكد حيواني أن الفريق الوطني بحاجة في هذه الظروف لخبرة الحارس المخضرم "لقد اتصلت به شخصيا و لديه قبول للعودة إلى صفوف "الخضر" و مساعدة العناصر الشابة، لكنه غاب عن هذا التربص الثالث بالعاصمة كظروف خاصة به و نحن دوما في انتظاره لتقديم الإضافة اللازمة".