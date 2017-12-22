كرر وزير الحرب للكيان الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مقولة السفير الإسرائيلي الأول في الأمم المتحدة آبا إيفن، ذكر فيها الجزائر.

وقال السفير في حينه "لو اقترحت الجزائر مشروع قرار يقول إن الكرة الأرضية مسطحة وإسرائيل هي من سطحتها، كان القرار يمر بوقع 164 صوتًا مؤيدا، مقابل 13 ضد، و 26 ممتنعا"، وذكر ليبرمان إنه لا جديد تحت الشمس في الأمم المتحدة وأنه "لحسن الحظ أن الولايات المتحدة هي المنارة الأخلاقية التي تنير الظلمة".

ورفض الاحتلال الإسرائيلي بشكل قاطع قرار الأمم المتحدة وتعبّر عن رضاها من كمية الدول الكبيرة التي لم تصوّت إلى جانب القرار".

وأعلن ديوان رئيس وزراء الاحتلال أن إسرائيل توّجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقفه الواضح جدا المؤيد للقدس و "تشكر الدول التي صوّتت إلى جانب إسرائيل، مع الواقع".