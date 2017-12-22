أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن على روسيا أن تسعى لتكون رائدة في بناء "جيل جديد" من العسكريين لحماية سيادتها وسياستها الخارجية خصوصا قرب حدودها.

وقال بوتين في اجتماع لكبار قادة الجيش "على روسيا أن تكون بين الدول الرائدة وفي بعض النواحي الرائدة المطلقة، عندما يتعلق الأمر ببناء جيل جديد من العسكريين". وأضاف "هذا مهم لضمان لسيادتنا".

وشكر الرئيس فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على عملياتها الناجحة ضد الإرهاب في سوريا . وجاء حديث بوتين خلال افتتاحه للأكاديمية العسكرية الروسية "بطرس الأكبر" الموجودة في إحدى ضواحي موسكو.